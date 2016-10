"Ma ei ole samasooliste paaride vastu," sõnas ta Vene kanalile Dožd . "Me ei tea iial, millistes tingimustes on keegi kasvanud. Ma lihtsalt toetan igaühe valikut," rääkis ta.

Dmitri Peskovi teatakse kui meest, kes on Putini heaks töötanud pikki aastaid ning kuulub tema usaldussfääri, vahendab Daily Mail . Vaatamata isa ametile ei karda selfie-kuningannast Jelizaveta öelda välja oma arvamust.

Venemaa presidendi Vladimir Putini kauaaegse pressiesindaja Dmitri Peskovi 18aastast tütart Jelizaveta Peskovat on kirjeldatud kui Putini kartmatut kriitikut - neiu ei pelga arvustada ei presidendi suhtumist geidesse, ega ka Venemaa koolide kehva taset.

Jelizaveta, kes valdab viit võõrkeelt ning kes on oma vürtsikate piltidega sotsiaalmeedias kogunud tubli fänniarmee, leiab, et Venemaal on hea elada vaid rikastel perekondadel. Näiteks tõi ta ende pere.