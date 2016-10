Jube video Malaisiast, kus 3-aastane laps kukub eskalaatorilt nii julmalt alla, et peab haiglas võitlust oma elu eest.

Videol on näha, kuidas pere jalutab kaubanduskeskuses nii, et üks laps on isa õlgadel istumas, vahendab The Sun.

Nii minnakse ka eskalaatori peale, kuid see saab saatuslikuks õlgadel istunud 3-aastasele tüdrukule, kes kõrgelt alla kukub.