Eile kogunenud Keskerakonna Pirita piirkonna juhatus otsustas eelseisval erakorralisel kongressil toetada erakonna esimehe kandidaadina Jüri Ratast. Edgar Savisaare tulevikku näeb piirkond Keskerakonna auesimehena.

Keskerakonna Pirita piirkonna aseesimees ja linnaosa vanem Tõnis Mölder sõnas, et piirkonna juhatuse otsus oli ühehäälne. „Erakonna kõigi probleemide lahendamiseks ei ole hetkel lihtsaid lahendusi ega valikuid, kuid edasiminekuks näeme enim potentsiaali Jüri Ratasel,“ ütles Mölder.

Ta lisas, et Ratas on Pirita heaks palju ära teinud Tallinna linnapea ametis ning on jätkuvalt linnaosaga seotud. „Pirita suurima jalgrattavõistluse korraldajana on Jüri kahtlemata ka meie linnaosa elanike jaoks tuntud ja austatud persoon,“ kinnitas Mölder.