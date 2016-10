Piimatöödete söömise asemel kaltsiumi tarvitamine toidulisandina pole hea mõte – see võib tervisele kasu asemel hoopis kahju teha.

Ameerika North Carolina ülikooli teadlased tegid nimelt kindlaks, et see, kuidas kaltsium tervisele mõjub, sõltub kaltsiumi vormist. Ajakirjas Journal of the American Heart Assiciation avaldatud uuringus vaadeldi 2742 vähemalt 45-aastase mehe ja naise andmeid. Üks osa katsealustest sai kaltsiumi toidu kaudu, teisele manustati toidulisandeid.

Kümme aastat väldanud uuring näitas, et neil, kes said suurema koguse kaltsiumi tablettidega, tekkis 22% suurema tõenäosusega ateroskleroos. Põhjus on teada juba varasematestki uuringutest: keha talletab tablettidega saadud kaltsiumi, kuid mitte luudesse, vaid arteritesse ja mujale organismi ning seetõttu arterid ka lubjastuvad.

Sestap tasub toidulisandite neelamise asemel püüda kaltsiumi saada toidust.