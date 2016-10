Oma arvamust avaldas üle saja inimese. Üks arvaja kirjutas, et meresaarte puudumine on Läti iseärasus ja iga riik tahab enda omapära säilitada.

Paljud pakkusid, et naabritele võiks kinkida Ruhnu, mis asub nagunii Lätile ligemal. "Külastasin suvel Ruhnu saart ja pean tunnistama, et leidsin ennast mõttelt, et arvatavasti oleks see saar tunduvalt arenenum, kui ta kuuluks Läti koosseisu ja oleks nende ainsaks saareks. Usun, et saare peal käiks kordades rohkem turiste," arvas üks lugeja.