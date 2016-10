Tihti ei teadvustata, et prillide ja läätsedega pole võimalik silmi ravida. Vale tugevusega prillid või läätsed võivad hoopis süvendada kehva silmanägemist, mistõttu tuleb prille ja kontaktläätsesid hoolikalt valida ning kanda vaid siis, kui selleks on tõepoolest vajadus.



Seevastu regulaarselt silmadele suunatud joogaharjutuste ja lõõgastumistehnikate harrastamine aitab ennetada ja ravida eeltoodud silmaprobleeme, kirjutab KSA silmakeskus oma blogis ning toob samas välja ka viis lihtsat silmajooga harjutust.



Kuidas silmajooga töötab?



Paljusi nägemisvaevusi põhjustab silmalihaste töö ebaefektiivsus. Järgnevad silmaharjutused ärgitavad vereringlust silmade piirkonnas, aitavad lõõgastada ja tugevdada silma ümbritsevaid lihaseid, vähendavad üleüldist stressi ja parandavad silmanägemist. Boonusena ennetavad harjutused kortsukeste teket silmade ümber.



Harjutuste eesmärk on taastada silmade n-ö loomulik olek. See tähendab olekut, kus silmad pole sunnitud vaatama fikseeritud kaugusesse pika perioodi, näiteks tööpäeva, vältel, vaid on valmis reageerima ja kiiresti kohanema objektidega eri kaugustes, nähes ümbritsevat selgelt.



5 lihtsat silmajooga harjutust, millega parandada silmanägemist



Pea meeles, et harjutuste tegemisel liiguvad vaid silmad, mitte kogu keha või pead. Silmaharjutusi on soovituslik teha prillideta ja läätsedeta. Parima tulemuse saavutamiseks harrasta silmajoogat ajal, mil silmad pole veel väsinud, näiteks hommikul kohvi kõrvale.



• Silma välislihaste venitamine. Soojendav harjutus aktiveerib vereringluse silmade piirkonnas ja vähendab võimalikke ebamugavusi järgmiste harjutuste sooritamisel. Hoia pilk igas asendis vähemalt 2 sekundit.



Alusta harjutust vaadates otse kaugusesse:

- vaata nii ülesse kui võimalik, seejärel võimalikult alla

- vaata võimalikult vasakule, seejärel võimalikult paremale

- nüüd püüa liikuda mööda mõttelist diagonaali alustades pilguga ülevalt vasakust nurgast tulles alla paremasse nurka ja seejärel alustades ülevalt paremast nurgast tulles alla vasakusse nurka.

Korda mustrit ühe minuti vältel.



• Silmasiselihaste treenimine. Harjutust on võimalik teha nii lahtiste kui ka kinniste silmadega. Lõõgastu ja suuna pilk üles. Seejärel tee pilguga ringe kella osuti liikumise suunas. Püüa läbida iga “nurk”. Tee harjutust üks minut ning jätka ühe minuti vältel kella osutile vastupidises suunas.



• Fookuse vahetamine. Fokusseerimine on silmade enim kasutatud funktsioon. See harjutus parandab suutlikkust kiiresti vahetada fookust ja näha kaugele senisest paremini.

- hoia väikese tekstiga paberit, näiteks ajalehte, lugemiskauguses

- kata üks silm peopesaga, kuid hoia kaetud silm siiski lahti

- loe teksti kolm sekundit ühe silmaga

- nüüd fokusseeri pilguga mingit kauguses asuvat objekti. Soovituslikult mõnd kauguses olevat teksti

- loe kauguses olevat teksti kolm sekundit. Ära kissita silmi, püüa lõõgastunult objekti vaadelda

- korda viie minuti vältel ja vaheta silma

Harjutust saad muuta vastavalt vajadusele, näiteks teksti asemel vaadelda käekella numbreid.



• Süvapilgutus. Soorita harjutus mugavas keskkonnas, kus on tühi sein ja käeulatuses on suure tekstiga paber (näiteks ajalehe pealkiri).

- kinnita tekst seinale (näiteks kleepsuga) ja tagane nii kaugele, kus tähed hakkavad hägustuma. Aseta tool sinna

- istu toolile lõõgastunud asendis, sule silmad, hinga sügavalt. Tunneta keha lõõgastumist

- võta kopsud õhku täis ja hoia hinge kinni. Pingulda kogu keha viieks sekundiks. Hinga kiirelt välja, lõdvesta lihased ja ava silmad. Vaata teksti – see peaks olema häguse asemel paariks sekundiks selge

- vaatle teksti, kuni see uuesti hägustub

- korda harjutust 3 kuni 6 korda.

Tehes seda iga päev on võimalik kaugele nägemist märkimisväärselt parandada.



• Silmade peitmine e. “palming”. See harjutus lõõgastab joogajärgselt silmalihaseid. Harjutust on hea teha päeva vältel korduvalt, et anda silmadele lisapuhkust.



Istu laua taga. Hõõru peopesad omavahel soojaks. Sulge silmad ja aseta peopesad hellalt silmadele. Toeta küünarnukid lauale, et sul oleks mugavam. Kujutle, et vaatad pimedusse. Kasu on juba ühest minutist, kuid naudi seda lõõgastavat harjutust nii pikalt kui soovid.



Regulaarselt eeltoodud silmajoogat harrastades märkad peagi, et nägemine on selgem, kiiremini eri olukordadega kohanduv ja üleüldiselt parem.