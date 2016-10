Hiljuti jõudis meediasse uudis, et Julian Assange on Londonis Ecuadori saatkonnas varjudes jäänud ilma internetiühendusest. Nüüd on Ecuadori võimud kinnitanud, et tõepoolest piirasid nemad WikiLeaksi asutaja võimalusi pääseda ligi veebis toimuvale.

Täpsemalt on Ecuadori eesmärgiks takistada Assange'i sekkumist USA presidendivalimistesse, vahendab BBC. Nimelt avaldas WikiLeaks oma lehel dokumendid, mis seotud Hillary Clintoniga.

Oma avalduses kinnitab Ecuador, et taoline samm on nende endi otsus ja ei ole mõjutatud Washingtoni soovidest.