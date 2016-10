Meistrite liiga teises eelringis pudenenud Tartu Ülikooli korvpallimeeskond saab FIBA Europe Cupil võimaluse vigade paranduseks, kuid algus oli valusamatest valusam: kodus kaotati eeldatavale põhikonkurendile Oberwarti Gunnersile 77:78.

Vastane pääses kahel korral rohkem kui kümne punktiga ette ja Tartu tuli kahel korral järele. Kuid erinevalt nädal tagasi peetud kohtumisest kalli koduse konkurendi BC Kalev/Cramoga ei järgnenud eile happy end’i: viimasel minutil saadi Dominykas Milka ründelauast korvi lükatud palli järel küll juhtima, kuid kolm sekundit enne lõppu meelitas Derek Jackson Janar Taltsilt osavalt vea välja ja realiseeris mõlemad vabavisked. Gert Kullamäe oli kõik time out’id ära kasutanud, nõnda tuli pall mängu panna oma väljakupoolelt ja korralikku rünnakut ei tulnud.

„Meie lõpp oli halb, aga see oli kui terve mängu iseloomustuseks. Algus läks käest, kolmanda veerandi algus läks käest. Ja kui järele tulime, oli kõrvalt vaadates kogu aeg tunne, et see on punnitatud tagasitulek. Täna olid kõik asjaolud meie vastu, isegi kohtunikud. Nii valus, kui seda ka pole tunnistada, vääris vastane võitu rohkem,“ ohkas Kullamäe.