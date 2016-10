Pea 900 tsiviilelanikku on lahkunud Iraagi linnast Mouslist. ÜRO pagulaste agentuuri andmeil on nad ületanud piiri ja jõudnud Süüriasse.

Alates Mosuli tagasivallutamise operatsiooni algusest esmaspäeval on see esimene suurem grupp inimesi, kes islamistide võimu alla olevast kantsist põgenema on pääsenud, vahendab BBC.

Mosulis arvatakse hetkel viibivat 1,5 inimest, kes võivad sattuda ISISe kilbiks sõjalises tegevuses Iraagi vägede vastu.