Toyota on üks maailma suurimaid autotootjaid, kes on aastate jooksul end jõuliselt tööstusharu ajalukku kirjutanud. Loorberitele puhkama pole jäädud vaid meid hämmastatakse jätkuvalt erinevate uuendustega. Kiichiro Toyoda asutatud ettevõte on saanud innovatsiooni ja edu musternäidiseks, selleni on jõutud aastatepikkuse tööga. Ehkki tegu on tuntud tootjaga, on fakte, mida nii hästi ei teatagi.

“TOYODA” Algselt oli ettevõtte nime kirjapilt “Toyoda” – nõrga D-ga. Ent ettevõtte asutaja Kiichiro Toyoda arvas, et “Toyota” oleks parem ja visuaalselt meeldivam variant.

USA Toyota autode algne idee on pärit USAst. Kui Kiichiro Toyoda 1929. aastal esmakordselt USAs autotootmisega tutvumas käis, inspireerisid teda Dodge Power Wagonist ja Chevrolet’st.