Ameerikast pärit rokikuningas Lenny Kravitz jagas Facebookis pilti, mille allkirjas seisis, et laulja on olnud juba seitsmendat kuud järjest toortoituja.

Kravitz kirjeldab, et see teekond on kõige imelisem, mida ta oma elus on ette võtnud. „See elujõud [mis tuleneb toortoitumisest] on vaimustav, see mõjutab vaimset, füüsilist, spirituaalset poolt kui ka planeeti,“ ning tänab toortoidukokka Lesa Carlsonit, kes talle selle tee kätte näitas. „Oled jumala poolt saadetud,“ ütles Kravitz.

Toortoitumine on üks veganluse viis, mille raames süüakse ainult taimseid toite, kuid ainult töötlemata taimetoitusid. Toortoiduks loetakse kuumutamata või kuni 43 kraadini kuumutatud taimseid toite (puuviljad, aedviljad, köögiviljad, pähklid, seemned jne), kuna nii säilivad toidus ensüümid, vitamiinid ja mineraalid.

Tänapäeva läänelik dieet koosneb enamasti kõvasti töödeldud, rasva, soola ja suhkruga valmistatud toitudest, mis põhjustavad inimestel paljusid terviseprobleeme. Toortoitumisega on inimesed saanud lahti ülekaalust, kasvajatest ja muudest rasva ja loomsete toiduainete ületarbimisest tulenevatest probleemidest.