Sel aastal esmakordselt Pühajärve ääres toimunud suve suurimast ajastufestivalist ja stiilipeost on saanud traditsioon. Soodushinnaga kupongid suurele teemapeole “Retrobest - Hallo, Kosmos” on juba saadaval.

Sellest on möödunud juba mõned kuud, mil rohi oli rohelisem, taevas sinisem ja Retrobesti laval laulsid armastatud artistid möödunud kümnenditest. Kuulda sai F.R. Davidit ja “Wordsi”, Thomas Andersit ja “You're My Heart, You're My Souli” ning loomulikult Austraaliast pärit Jason Dovnovani ja tema hitti “Too Many Broken Hearts”. Rannalaval käis hoogne pidu muusikaga jenkast diskoni, mängude alal õpetati praegustele noortele, kuidas mängida Super Mariot ning legendaarselt vaaterattamäelt leidis taas lõbustuspargi.

(Martin Dremljuga)

Uuel aastal toimub Retrobest kolmel päeval ning oodata on veel rohkem ajarändureid. Selleks, et garanteerida parim võimalik festivalielamus, piiratakse müüdavate piletite koguarvu. Korraldaja Tanel Sammu sõnul ei ole selle festivali eesmärk linnastumine, vaid vastupidiselt looduslähedus ja sealse ilu hoidmine ning eksponeerimine.