Täna on riigikogus esimesel lugemisel ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis muudab hambaravi uuest aastast oluliselt kättesaadavamaks. Senisest suuremat tähelepanu pööratakse suurema ravivajadusega inimestele.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul on eelnõu eesmärk tagada võrdsem ligipääs vajalikule hambaraviteenusele. „Täna on hambaraviteenus enamikule inimestest liiga kallis selleks, et õigeaegselt oma suutervise eest hoolitseda,“ selgitas minister hambaravihüvitiste taastamise tagamaid.

Eurostati, viimastele, 2014. aasta andmetele tuginedes on vaesemal elanikkonnal katmata vajadus hambaravi osas kordades suurem kui kõrgema sissetulekuga inimestel. Rahalistel põhjustel jääb hambaravi saamata keskmiselt 7,6 protsendil Eesti inimestest, kusjuures lõhe suurima ja madalaima sissetulekuga inimeste vahel on märkimisväärne – kõrgepalgalistest jääb hambaravita 1,8 protsenti, vaesemast elanikkonnast suisa 15,1 protsenti. „See on nõrgaks kohaks meie solidaarses ravikindlustussüsteemis, sest hambaravi saavad enim lubada endale need, kelle hambad on paremas korras,“ ütles Ossinovski.