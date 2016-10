Insenerid on välja arendanud väikese nahal kantava seadme, mis analüüsib alkoholisisalduse taset su higis ja saadab informatsiooni 8 minutiga kasutaja nutitelefonile. Tegu on mugava meetodiga isikliku alkoholitarbimise jälgimiseks, märgib Science Daily.

Tegu oli laiahaardelise projektiga, mida rahastas National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB) ning toetasid ka mitmed teised arendusasutused. Kaasa lõid mitme ülikooli juures tegutsevad nano-, elektri- ja arvutiinsenerid. Tulemuseks olev tehnoloogia peaks arendajate nägemuses vähendama liigset alkoholitarvitamist, mis viib avariide, vägivalla ja liigjoojate tervise halvenemiseni.

"See sarnaneb ajutisele tätoveeringule, aga on tegelikult biosensori plaaster, mille sisse on paigaldatud erinevad paindlikud juhtmevabad osad," selgitab tehnoloogiat NIBIBi programmijuht. "Üks detail vabastab kemikaali, mis stimuleerib plaastri all oleva naha higistamist. Teine koostisosa tunnetab muudatusi elektrivoolus, mis läheb läbi selle higi, mõõdab alkoholitaset ja saadab selle kasutaja telefoni."

"Alkoholi mõõtmist higis on ka varem kasutatud, aga neil tehnoloogiatel läks 2-3 tundi, et taset mõõta," märgib uuringu üks kaasautoreid Patrick Mercier. "Meie plaaster saadab alkoholitaseme sinu nutitelefoni vaid 8 minutiga, tehes reaalajas alkoholi monitoorimisele võimalikuks, praktiliseks ja isiklikuks."

Seadme ühe positiivse omadusena nimetatakse seda, et see on teiste jaoks nähtamatu ja sel moel delikaatne.