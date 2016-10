President Kersti Kaljulaid teeb järgmise nädala neljapäeval ja reedel oma esimese siseriikliku visiidi, külastades Lääne- ja Ida-Virumaad.

Riigipea külastab erinevaid Lääne- ja Ida-Virumaa ettevõtteid ning asutusi ja kohtub kohaliku elu edendajatega. "Soovin järgmiste kuude jooksul külastada kõiki Eesti maakondi. Lääne- ja Ida-Virumaa on kultuuriliselt, majanduslikult ja sotsiaalselt väga mitmepalgelised kogukonnad. Need on maakonnad, kus väga erineva taustaga inimesed panustavad üheskoos Eestisse," ütles president Kaljulaid.

Visiidi täpne kava on koostamisel.