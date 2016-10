Rahvaliikumisega Edgar Savisaare toetuseks on vaid nädala ajaga liitunud üle 1000 inimese ja liikmeskond kasvab 100 inimese võrra päevas.



Liidu Savisaare Toetuseks esindaja Anna Žinkovskaja sõnul kuulub lisaks temale liikumise juhatusse ka Janar Erlemann ja Irina Rosenblatt. "Mul on suur rõõm teatada, et meie liikmeskond on tänase päeva seisuga paisunud üle 1000 inimese, mis on vaid nädalase kogumistöö tulemus. Liiduga Savisaare Toetuseks ühineb ligikaudu 100 inimest päevas. Meie plaan on see number kahekordistada," selgitas Žinkovskaja.



"Meid liituda soovijate suur arv üldse ei üllata, sest teatavasti sai Edgar Savisaar mulluse kogumiskampaania kaudu võimsad 46 000 toetusallkirja," nendib naine.