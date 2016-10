PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Helen Neider-Veerme sõnul on pingelise rändeolukorra tõttu Frontexi uue määrusega ootused liikmesriikidele veelgi suurenenud. Eesti kohustuseks on kiiret lahendust vajavate olukordade jaoks saata Frontexi käsutusse kuni 18 ametnikku ja anda kasutada erinevaid piirivalvamise vahendeid.

„Ühelt poolt on see liikmesriikidele kohustus, kuid teisalt kahtlemata ka meie ametnike võimalus otse kriisi keskmes olles saada väärtuslikke teadmisi ja kogemusi, mida Eestis tegutsedes kasutada. Rändekriisiga tegelemisel on oluline iga liikmesriigi reaalne panus välispiiri valvamisse. Kõik ebaseaduslikud piiriületused tuleb avastada, piiriületajad tuvastada ja menetlused korrektselt läbi viia. Kõige olulisem on aga merel hätta sattunute päästmine,“ sõnas Neider-Veerme.