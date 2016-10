Eestis on kuni 17 000 dementset, kellest diagnoos vaid 10 protsendil, sest vanainimese „segi mineku“ panevadki lähedased tihti lihtsalt vanadusega kaasnevate loomulike nähtuste arvele.

Dementsus on vananeva ühiskonna aina süveneva probleemina jäänud Eestis enamasti tähelepanuta ning haiged ja lähedased on oma murega üksi. Sageli lausa väljapääsmatus olukorras, kuna riigi tugi ja standardid puuduvad, omavalitsustele napib raha, hooldekodu kohti on vähe ja need on väga kallid.

Kuigi aeg on muutunud, paneb Eestis kehtiv perekonnaseadus eakate hooldamise kohustuse endiselt lastele ja kui neid pole, siis kohalikule omavalitsusele. „Meil oleks aeg hakata seadust muutma,” tunnistab ka endine sotsiaalminister Helmen Kütt.

