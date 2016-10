Pankrotimenetlus tõi Ülle Pohjanheimo kohta välja vägagi ootamatu fakti: hinnatud moekunstniku kuupalk oli vaid 430 eurot kuus!

See on väikseim lubatud palgamäär Eesti Vabariigis. Ta teenis isegi vähem kui keskmine õmbleja (palgad.ee andmetel 481 eurot), aga proua Pohjanheimo on ju oma ala tipp, maailmatasemel disainer!

Tema tööandjaks on osaühing Amerone, mida juhib ja omab – pange nüüd tähele – 33aastane ­Tanel Suurhans. Proua Pohjanheimo poeg eelmisest abielust.

