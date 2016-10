Eestis ei taheta mingil põhjusel perearste usaldada, kuid kui seda õnnestuks muuta, tooks see mitu miljonit kokkuhoidu, ütles Taastava Kirurgia Kliiniku veresoontekirurg Andrus Loog.

Loog rääkis saates "Vabariigi kodanikud," kus arutleti tervishoiu rahanappuse üle, et Eesti meditsiin on väga eriarstiabikeskne, avaldab ERRi uudisportaal.

"See tähendab, et mingil põhjusel - mulle tundub, et see on ajalooline põhjus - ei taheta perearste usaldada ja me näeme igapäevaselt väga palju selliseid patsiente. See on 60-80 protsenti, kelle puhul võiks öelda, et perearsti antud soovitused on olnud täiesti adekvaatsed, patsiendil oleks olnud vaja neid järgida. Ja eriarsti visiit tähendab, et ta kordab üle, mis perearst on juba öelnud," märkis arst.