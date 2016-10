Jalgpalli Meistrite liiga tänaseks keskseks kohtumiseks on igasuguse kahtluseta FC Barcelona ja Manchester City duell, kus kaasaegse jalgpalli vägevaim treener Pep Guardiola on vastamisi oma hälliklubiga.

„Manchester City noorteakadeemia töötajates pulbitseb varasemast rammusam vägi, mille eest tuleb neil tänada põhimeeskonna kolmapäevast vastast FC Barcelonat,“ kirjutas eilne Inglismaa ajaleht Daily Mail. „Just seal treeneriks sirgunud Pep Guardiola on esimene Man City peatreener pärast 2008. aasta omanikevahetust, kes siiralt ja põhjalikult noorteakadeemia töö vastu huvi tunneb. Käib vaatamas noortetiimide mänge ja vahetevahel isegi treeninguid.“

Et Man City eelmised peatreenerid Roberto Mancini ja Manuel Pellegrini samamoodi ei talitanud, on sama loogiline kui see, et Guardiola nõnda teeb, sest sai ta ju nii oma mängija kui ka treeneri-kasvatuse Barcelonas, kelle viimase veerandsaja aasta edu põhineb just eelkõige noortetööl.