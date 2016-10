Eile tegid otsa lahti Tartu Ülikool ja Siim-Sander Vene, täna on järjekord ülejäänud meespere ning järgmisel nädalal õrnema sugupoole esindajate käes. Mida neilt võib oodata?

Tartu Ülikool ja TLÜ/Kalev, Siim-Sander Vene, Kristjan Kangur ja Tanel Kurbas, Merike Anderson ja Mailis Pokk. Mis neid kõiki ühendab? Tegemist on Eesti klubide või korvpalluritega, kes sel hooajal erinevates eurosarjades mängivad! Ehk pilt on meeldivalt kirju ja pea võib hakata ringi käima.

Alustame klubidest. Tartu Ülikool on eurorindel teatavasti juba neli mängu pidanud, seda Meistrite liiga kvalifikatsioonis. Esimesest eelringist saadi edasi (alistati Hollandi meister Groningeni Donar), kuid teine barjäär (Taani klubi Bakken Bears) jäi liiga kõrgeks. Sellega pole mängud läbi, järge ootab FIBA Europe Cup.

Tartu kuulub ühte alagruppi Pau-Lacq-Orthezi ja Oberwarti Gunnersiga. Samas sarjas teeb eurodebüüdi ja TLÜ/Kalev, mängides Prienai Vytautase ja Tirgu Muresiga. Kokku on osalejaid 37, kes esimesel etapil jagatud kümnesse alagruppi – neist enamik on neljaliikmelised. Teisele etapile pääseb 24 meeskonda: igast grupist kaks paremat, lisaks neli edukamat kolmanda koha tiimi.

Tartlased on nõrgimas eurosarjas mõnelgi korral edukalt esinenud, millised on tänavused võimalused? Arvestada tuleb asjaoluga, et Tartu koosseis ei näi sama tugev nagu mõnel varasemal korral. Tippaastaks jäi 2009, mil mängiti end Final Fouri. Ent siis moodustasid võõrleegionäride osakonna ka nõnda nimekad mehed nagu Tanoka Beard ning Gruusia koondislased Giorgi Tsintsadze ja Viktor Sanikidze. Poolfinaalis jäädi suurest eduseisust napilt alla hilisemale võitjale Riia Baronsile.

Mullu mängiti end teise ringi, veel aasta varem aga play-off’i, kaheksa parema sekka, kus tartlaste ees ajas tee püsti Ungari klubi Szolnoki Olaj.

Milliseks hinnata sarja tänavust tugevust? Kiirpilk osalejate peale kinnitab, et midagi hõlpsat ei ole. Juba Tartuga alagrupikaaslane, Prantsusmaa liigat hästi alustanud Pau-Lacq Orthez on üks soosikutest. Samast riigist osaleb veel terve trobikond klubisid.

Samuti on esindatud tugevad Saksamaa ja Türgi, samuti VTB Ühisliiga Krasnojarski Jenissei näol. Jenisseisse kuulub sel hooajal aastaid BC Kalev/Cramos mänginud Frank Elegar, kes nädalavahetusel aitas koduliigas saada võõrsil üllatusliku 68:66 võidu eelmisel hooajal Euroliigas säranud Krasnodari Lokomotiv-Kubani üle. Elegar panustas parimana 18 punkti ja 12 lauapalli!

Praeguse hõreda koosseisu juures seab Tartu kindlasti eesmärgiks esimesest ringist edasi pääsemise, kuid edasi läheb juba väga raskeks. Teise ringi 24 tiimist läheb edasi play-off’i ainult kaheksa tükki, sest teist sama palju lisandub Meistrite liigast välja langejaid. TLÜ/Kalev teeks imet juba sellega, kui suudab end avaringist edasi murda – senised esitused ei veena.

Kas Nižni jõuab esikaheksasse?

Välisklubidesse kuuluvatest eestlastest lööb tugevaimas sarjas kaasa Siim-Sander Vene. Tema koduklubi Nižni Novgorod tegi eile avalöögi EuroCupil, mis on Euroliiga järel tugevuselt teine. Seal rühiksid kindlasti etteotsa ka paljud Meistrite liiga klubid, kuid päris tipp on EuroCupil veidi kõvem – ja võitja teenib teatavasti Euroliiga pääsme.

Sari sai FIBAga peetava sõja tõttu kannatada – kutse sai ka BC Kalev/Cramo, kes samal põhjusel oli sunnitud sellele ära ütlema –, osalejate arv langes 24-lt 20-le. Alagruppide suurust vähendati kuuelt meeskonnalt viiele, muu jäi samaks. Alagrupiturniiri järel langevad konkurentsist ainult viimased.

Nižni ülesanne ongi edestada vähemalt üht tiimi seltskonnast Gran Canaria, Zagrebi Cedevita, Panavežyse Lietkabelis, Skopje MZT. Mõne nädala eest Hispaania Superkarika võitnud Kanaari saarte esindus on terve sarja üks soosikuid, kuid ülejäänud peaksid Vene tiimile olema hambakohased. 16 parema seas moodustatakse neli vahegruppi, neist igaühe kaks paremat lähevad veerandfinaali ning see kujuneb Nižnile juba kõvaks katsumuseks.

Varesel olgu kõrged sihid

Kristjan Kangur ja Varese teenisid pääsme FIBA poolt sel suvel loodud Meistrite liigasse. Nagu palju räägitud-kirjutatud, on esialgu nimi sisust kõlavam. Varese sai kvalifikatsioonis napilt jagu Lissaboni Benficast.

Varese peab kindlasti seadma eesmärgiks alagrupist edasi pääsemise. 40 meeskonda on jagatud viide kaheksaliikmelisse gruppi. Neist kõigist pääseb edasi neli paremat, lisaks neli edukamat viienda koha meeskonda. Kokku seega 24 tiimi. Vahegruppe ei moodustata, kõik hakkavad kohe mängima play-off’i (juba alagruppides saab igaüks 14 mängu kätte!). Alagrupiturniiri kaheksa edukamat pääsevad otse teise ringi, ülejäänud 16 tiimi selgitavad nende vastased.

Nagu öeldud, on EuroCupi tipp veidi teravam, kuid ka Meistrite liigas pole tugevatest klubidest puudus. Näiteks ainus Hispaania esindaja Tenerife on selle riigi meistrivõistlusi alustanud täisedu, nelja võiduga! Osalejate seas on Prantsusmaa liiga esinelik – sest selle riigi alaliit ei lubanud klubisid EuroCupile ning Euroliigas esindatus puudub.

Varese kuulub ühte alagruppi Ventspilsi, Klaipeda Neptunase, Radomi Rosa, Oldenburgi, Prantsusmaa meistri Villeurbanne’i, Saloniki PAOKi ja Rolands Freimanise uue koduklubi Ušaki Sportifiga Türgist. Kõik Itaalia klubid kuuluvad eeldatavalt tugevamate sekka. Samuti tasub märkimist Türgi esindaja Bandirma Banvit, kes äsja alistas koduliigas suviste värbamistega palju furoori tekitanud Euroliiga satsi Istanbuli Darüssafaka (peatreeneriks David Blatt).

Kurbase koduklubil rasked vastased

FIBA Europe Cupil lööb peale Tartu ja „väikese“ Kalevi eestlaste kaasa ka Tanel Kurbas. Tema tööandja Södertälje Kings pidi Meistrite liiga kvalifikatsioonis tunnistama Joensuu Kataja selget üleolekut. Alagrupis ollakse koos Bonni Telekomi ja Mons-Hainaut’ga Belgiast, ülesanne jõuda kahe parema sekka pole kerge.

Anderson ja Pokk omavahel vastamisi!

Naistel on kaks eurosarja, mõlemad FIBA all. Euroliigas Eesti tänavu esindatud pole, sest Merike Andersoni koduklubi Braine’i Castors mängib sedakorda EuroCupil. Saatuse tahtel mängisid samasse alagruppi end ka Mailis Pokk ja Saksamaa klubi Keltern, kes alistasid eelringis Brno kahe mängu peale kokku 28 punktiga. Ja eestlanna kuulub algviisikusse!

Põhiturniiril osalevad 32 naiskonda on jagatud kaheksasse alagruppi, Castorsi ja Kelterni vastased on Girona Hispaaniast ja Uniao Portugalist. Play-off’i pääseb iga grupi kaks paremat.

