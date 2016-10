Süüria poole liikuv Vene laevakolonn liigub täna läbi La Manche´i väina, vahendas BBC.

Lennukikandjat Admiral Kuznetsov saadab seitse väiksemat sõjalaeva. Severomorskist teed alustanud laevastik seilab Süüriasse.

Vene alused liiguvad rahvusvahelistes vetes, kuid Suurbritannia kaitseminister Michael Fallon kinnitas, et neid jälgitakse hoolikalt. Juba teisipäeval liikusid Vene laevadele vastu Briti mereväe hävitaja HMS Duncan ja fregatt HMS Portsmouth. Mõlemad laevad saadavad Vene laevastikku seni, kuni need on Suurbritanniast eemaldunud.

HMS Duncan (Neil Watkin / Alamy)

Laevad alustasid teekonda Põhja-Jäämerelt ja möödusid kaks päeva tagasi Norra rannikust. Täna liigub laevastik üle La Manche´i väina. Seejärel seilavad Vene alused Atlandil ümber Prantsusmaa, Hispaania ja Portugali ning sisenevad Gibraltari väina kaudu Vahemerre. Nende lõppsihiks on Vahemere kaudu Süüria rannikule jõudmine.

Vene lennukikandja Admiral Kuznetsov Norra rannikul Andøya saarel lähedal (FORSVARET)

Venemaal on Süürias kümmekond sõjalaeva, millega toetatakse Bashar al-Assadi valitsuse vägesid. Vene meedia teatel pole nii võimast Vene laevastikku Põhjamerel nähtud juba mitu aastat.