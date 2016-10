Kendall Jenner on üsna tihti kõmupiltnike ette jäänud läbipaistvates pluusides ja rinnahoidjata.

Kendall Jenner suvel New Yorgis (FAMEFLYNET PICTURES)

Nüüd tunnistas 20-aastane modell ajakirjale W, et talle meeldib oma tisse paljastada. Kui nooruke neiu pidi kaks aastat tagasi Marc Jacobsi moeetendusel läbipaistvas pluusis lavale astuma, oli tema suurimaks hirmuks hoopis võimalik kukkumine.

Marc Jacobsi moeetendusel 2014. aastal (Splash News)

"Rindade pärast ma ei muretsenud üldse. Tegelikult olin isegi õhinas, et mu tissid näha olid. Ju ma siis olengi natuke imelik, et see mulle meeldib. "