Süüria presidendi Bashar al-Assadi abikaasa Asma teatas intervjuus telekanalile Rossija 24, et talle on pakutud võimalust maalt põgeneda. Naine otsustas jääda oma mehe juurde.

"Olen kogu aeg Süürias viibinud ja mul pole mõtteski olnud kusagile mujale minna," kinnitas ta. Naine kinnitusel võis varjupaigapakkujatel olla plaan tema abikaasa jalgealust õõnestada. Asma ei öelnud, milline riik pakkumise tegi. Samas tänas ta Vene teletöötajaid Venemaa toetuse eest Süüriale.

Bashar al-Assad ja tema naine Asma märtsis emadepäeva tähistamisel (SANA)

Asma vanemad on süürlased, kuid naine kasvas üles Suurbritannias. Arvutiinseneri haridusega Asma abiellus Bashar al-Assadiga 2000. aastal, mõned kuud pärast seda, kui mees oli oma isa Hafezi surma järel presidenditoolile asunud. Paaril on kolm last.

Süürias kestab alates 2011. aastast verine kodusõda, mis algas siis, kui opositsioonimeelsed hakkas nõudma al-Assadi tagasiastumist. Sõjas on hukkunud vähemalt 400 000 inimest.