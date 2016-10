USA huumorisait: Eestlaste armastatud "Mõmmi ja aabitsa" karud meenutavad sarimõrtsukaid.

Ameeriklaste meelelahutuslik veebileht cracked.com on valinud meie lastesarjas "Mõmmi ja aabits" tähti õpetanud karud kõige hirmutavamate tegelaste hulka, keda on kunagi laste silme ette toodud. 70ndatel karukostüümidesse pugenud näitlejad Ivo Eensalu ja Katrin Karisma aga kinnitavad, et nende teada pole ükski siinne laps telemõmmikuid peljanud.

Lastesaade, Mõmmi koos Mõmmibeebiga lastetoas. (Ülo Josing)

Eesti seriaalikarud meenutavad nülitud loomanahku kandvaid sarimõrvareid, lajatab endisest USA huumoriajakirjast Cracked välja kasvanud sait.

Veebiüllitise sõnastus kisub lausa räigeks: "Üritades maskottide valmistamisel odavalt läbi ajada, panid kostüümikunstnikud näitlejaile pähe "poole p*rsega" tehtud maskid, mis katsid vaid pea ülemist osa."