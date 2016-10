Tartu Ülikooli tagamängija Gert Dorbek tunnistas peale valusat kaotust Oberwarti Gunnersile, et mäng kaotati sisuliselt algusega.

"Küsimus oli selles, kuidas me mängu alustasime. Samamoodi alustasime me ka teist poolaega - põmm miinus 10 ees ja nii on jube raske," sõnas Dorbek.

"Okei, tulime mängu tagasi, aga... Lõpp on niikuinii loto, üks kord kukub ühele, teinekord teisele. Põhjused on üldse mujal."

31-aastane tagamängija lükkas ümber väited, nagu oleks kehva mängu tinginud halb häälestatus.

"Mulle tundus, et nad panid päris palju raskeid viskeid sisse. Võib-olla tuli see (ebakindlus) sealt, kuid kindlasti mitte häälestusest. Anname ikka aru, et see on meile tähtis liiga, see pole kindlasti probleem," teatas Dorbek.