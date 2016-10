Depressioon ei hüüa tulles, teab omast kogemusest Anneli (nimi muudetud). Millal kaob enda üle kontroll? Kas siis, kui tunned, et oled väsinud, või alles siis, kui avastad padja alt iseenda kirjutatud hüvastijätukirja?

Anneli teab, et depressioon ei tule üleöö. Selle taga võib olla aastatepikkune tunnete kuhjumine ning koormast vabanemine nõuab tükk tööd ja vaeva, vahel ka aastaid.

Noor naine, kel käsil ülikooliõpingud, kõnnib reipalt mööda sügisest Tallinna vanalinna. Tema välimuses ega olekus pole midagi, mis vihjaks minevikus nii sagedasteks kaaslasteks olnud jõuetusele, kurbusele ja pidevatele enesetapumõtetele.

Ka tema eluloos pole midagi eriskummalist. "Ma arvan, et ma olen pärit üsnagi tüüpilisest tänapäevaperest. Ema-isa ei ela koos. Emal on kiire, isal on kiire, kõik teevad tööd, kõigil on oma elu," ütleb Anneli.