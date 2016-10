Tänasel ööl vastu püsib vaheduva pilvisusega kuiv ilm. Termomeeter näitab -4 kuni +6 kraadi, prognoosib Riiklik Ilmateenistus.

Homne päev on samuti sajuta ja vahelduva pilvisusega. Sooja on 4-8 kraadi. Kagutuule kiirus ulatub kuni 8 meetrini sekundis. Saartel ulatuvad tuulepuhangud kuni 12 meetrini sekundis.

Nädala teine pool tõotab samuti tulla karge ja kuiv, kuid ida- ja kagutuul hakkab tugevnema. Mandril on öökülma, saartel on öine õhutemperatuur plussikraadide juures. Päeval on sooja kuni viis kraadi.