Läti piirivalve tabas reedel ja laupäeval kolm vietnamlaste gruppi, kus oli kokku 37 illegaalset immigranti, ning üheksa inimkaubitsejat, kellest kuus on Eesti ja kolm Vene kodanikud.

Üks kümneliikmeline vietnamlaste grupp saadi kätte alles Jēkabpilsi linna lähedal, mis on Venemaa poolt tulles peaaegu poolel teel Riiga, kuid teisalt mitte väga kaugel Leedu piirist, mis on illegaalidele viimane takistust enne ihaldatud Poolat.

Juba 2012. aastal nentis BBC, et Poola majandusedu on teinud temast immigrantidele atraktiivse sihtriigi ja vietnamlastest on saamas üks Poola vähemusrahvuste suuremaid gruppe.

NAGU SILGUD PÜTIS: Vietnamlased on küll väikesekasvuline rahvas, kuid 11 inimese pakiruumi mahutamine oli uskumatu saavutus. (PPA)

Hädas nii Läti kui ka Leedu