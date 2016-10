"Nii valus, kui seda ka pole tunnistada, vääris vastane võitu rohkem," tõdes Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Gert Kullamäe pärast lõpusekundite 77:78 allajäämist eurosarjas Oberwarti Gunnersile. "Meie lõpp oli halb, aga see oli kui terve mängu iseloomustuseks. Mängu algus läks käest, kolmanda veerandi algus läks käest. Ja kui järele tulime, oli kõrvalt vaadates kogu aeg tunne, et see on punnitatud tagasitulek. Täna olid kõik asjaolud meie vastu, isegi kohtunikud," rääkis Kullamäe. Gunners alustas 25 sekundit enne lõppu seisul 76:77 oma viimast rünnakut. Tartlastel oli võimalik teha veel kaks isiklikku viga, ilma et vastased teeninuks vabaviskeid, kuid need "raisati" ära viie sekundiga ning külalised said seejärel rahulikult rünnaku üles võtta ja Derek Jackson viis kolm sekundit enne lõppu vabavisetest omad ette.

Kullamäel aga enam polnud time out'i järel ja pall tuli mängu panna oma korvi alt. "Kasutasin viimase aja ära 36 sekundit enne lõppu. Kaalusin pikalt, kas seda võtta või mitte ja otsustasin võtta. Rääkisime asjad ära, ka selle, et meil on veel kaks viga järel. Kuid järgnenud sekundid ei läinud nii nagu oleksin tahtnud," möönis juhendaja.

Ehkki Venky Jois sai eile süsti ja tegi täna sooja, ütles mees Kullamäele, et pole mänguvalmis. Uut meest Forrest Robinsoni ta aga esimese treeningu põhjal ei söandanud väljakule saata. "Eilne trennipilt ei andnud selleks kindlust, et panna ta väljakule olukorras, kus nii palju mängus on. Tema katseaeg on kaks nädalat," märkis pealik, andes mõista, et nii kaua ei tule veel ka Joisist - kel põlv läbi - loobumine jutuks.