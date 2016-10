Välisministri kohalt lahkunud ja presidendiks kandideerinud Marina Kaljurand naaseb välisteenistusse.

Õhtulehe andmeil on Marina Kaljuranna tagasitulekust välisministeeriumis räägitud ning seda on soovitud. Õhtulehele teadaolevalt on välisminister Jürgen Ligi Kaljurannaga kohtunud.

Ta kinnitas, et Kaljurand naaseb välisteenistusse. Täpset kuupäeva veel ei avaldata. Välisministri kohalt lahkunud Kaljurand sai presidendi valijameeste kogus esimeses voorus 75 häält ega pääsenud teise vooru edasi.