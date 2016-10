Telefon heliseb: me tuleme teie koju õhupuhtust mõõtma. Mõtlete esmalt, et võib-olla tuleb kõne vallavalitsusest, tervishoiuasutusest või keskkonnaametist. Hiljem selgub, et tegemist on õhupuhasteid müüva äriettevõttega. Tarbijakaitse sõnul on inimest eksitav kauplemisvõte ebaaus.

Inimesed on osaühingu Ocean Air helistaja eesmärkidest valesti aru saanud ja kokkusaamisega nõus olnud. Hiljem aga satuvad nad tahtmatult täbarasse olukorda, kui seisavad silmitsi pesuehtsa müügiesindajaga.

Müügitöös pole midagi halba, aga inimene peab teadma, kellega on tegu. Õhtulehele teadaolevalt polnud inimesed sellest enne helistajate kojulubamist teadlikud.

SALAJANE EESMÄRK: Õhumõõtmise ettekäändel end tuppa smugeldanud tegelane püüab maha müüa üle 1000eurost õhupuhastusseadet. (Alar Truu)

"Miks ta ei ütle, et on müügimees?"