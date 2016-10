Eile ennelõunasel ajal kaevas ekskavaator Tallinnas Härjapea tänaval Pelgulinna haigla taga parajasti kortermaja ehitussüvendit, kuid vajus siis ootamatult maa sisse. Mis juhtus?

"Hommikul juhtus tõesti väike tööõnnetus," ütles Õhtulehele WEST Capital Holding OÜd esindav projektijuht Aivar Vähk. "Noor kopajuht sõitis lihtsalt natuke kaugele ega arvestanud, et pinnas on all väga pehme.

Siis see vajumine sündiski. Keegi kannatada ei saanud. Nüüd pole muud, kui ootame ära kraana, mis ekskavaatori püsti aitab. Seda seika ma nüüd erakorraliseks küll nimetada ei tahaks – selliseid asju tuleb ette!"

Pelgulinna elanik Raivo Kerm teatas Facebookis, et tööõnnetus olevat juhtunud eile kella 11 paiku. "Komatsu ekskavaator vajus nii-öelda maa sisse," lausub vahetu tunnistaja Raivo Kerm.