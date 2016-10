Viimastel nädalatel sain mitmeid pakkumisi Eestis ja välismaalt erinevate projektide juhtimiseks aga ka loenguteks rahvusvahelistest suhetest ja diplomaatiast. Suhtlemine tudengitega ja loengute pidamine on mulle alati meeldinud. Alustan novembris esimese nädalase kursusega Kiievi riigijuhtimise ja poliitika koolis (CAPS - Civil and Political School). Ja loomulikult jätkan kohtumiste ja loengutega Eestis. Mul on väga hea meel, et noored soovivad kohtuda ja arutada nii välispoliiitkat kui ka laiemalt ühiskonnas toimuvat.

"Täidan oma lubaduse ja kirjutan oma edasistest plaanidest. Alates 24.10. alustan osalise koormusega välisministeeriumis nõunikuna küberjulgeoleku küsimustes. See tähendab, et jätkan Eesti esindajana ÜRO küberekspertide töögrupis. Olen osalenud selles töögrupis alates 2014 sõltumata ametikohtadest.

Pärast presidendirallit aja maha võtnud Marina Kaljurand teatas Facebookis, et on puhanud ja asub 24. oktoobril tööle välisministeeriumi küberjulgeoleku nõunikuna.

"Need on teemad, mis on mulle südamelähedased ja millesse soovin panustada. Mõned mõtted on olemas, aga täpsustan, kui selleks on õige aeg."