18 punkti, 8 lauapalli ja 2 korvisööduga Tartu kasulikemaks mängijaks kerkinud Janar Talts võttis eurosarja mängus Oberwarti Gunnersiga viimased punktid enda hingele.

"Pete oli hea, tõstis mu üles. Minu viga," rääkis Talts olukorra kohta, mis tõi Derek Jacksonile vabavisked. Too realiseeris need 3 sekundit enne lõppu omade 78:77 võiduks.

Tartu on juba mitu korda andnud alustuseks vastasele edu sisse. Milles asi? "Et rahval huvitavam oleks," muigas Talts kibedalt. "Meelega me seda ju ei tee. Kaitses oli suhtlemisvigu, rünnakul jäime vahelduva mees-mehe ja maa-ala kaitse vastu jänni. Teisel poolajal hakkasid visked paremini minema, kuid lõpp kehv, kõik kehv. Mis ikka, tuleb edasi punnitada."