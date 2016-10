USA president Barack Obama avaldas arvamust, et Donald Trump seab USA presidendivalimised halba valgusse juba enne nende toimumist, vahendas BBC.

Obama soovitas Trumpil virisemine lõpetada ja samuti lõpetada Vene presidendi Putini ülistamine. Obama sõnul on Trumpi meelitused Putini aadressil täiesti ennekuulmatud.

Valges Majas Itaalia peaministrit Matteo Renzit võõrustav Obama andis pressikonverentsi ja nahutas selle ajal Donald Trumpi (NICHOLAS KAMM)

Vabariiklaste presidendikandidaat Trump on avaldanud arvamust, et novembris kätte jõudvatel valimistel võidakse hääletustulemusi võltsida. Samuti teatas miljardärist presidendikspürgija esmaspäeval, et sõidaks ametisse valimise korral Venemaale ametlikule visiidile ja külastaks Putinit.