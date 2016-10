"Mul on alati pärast multikate lugemist nädal aega hääl ära, sest ma teen seal selliseid asju, et ma ise ka ei kujuta ette, et midagi niisugust mu kõrist välja võib tulla," räägib näitleja Saara Kadak, kuidas ta animafilmidele häält andmas käib.

Peagi jõuab kinoekraanidele animafilm «Trollid», mille peategelastele on hääle andnud laulja Rolf Roosalu ja näitleja Saara Kadak, originaalversioonis kõlab aga Justin Timberlake’i ja Anna Kendricki hääl.

Nii Rolf kui ka Saara ütlevad, et on varem multifilmides siin-seal väiksemaid sutse teinud, kuid peategelasele häält anda on see esimene kord. Saara arvates on väga tore, kui näitlejale selliseid tööotsi pakutakse.