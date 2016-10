Räppar Uku Aropi mänedžeri Kristina Pärtelpoja nahavärvi kommenteeritakse iga päev.

"Olin 14 tundi tööl olnud. Kõndisin rampväsinuna takso poole ja kuulsin, kuidas üks tüüp hüüdis: näe, esimene pagulane on kohale jõudnud! Ma läksin närvi ja karjusin talle, et ema sul on pagulane. Siis ta ehmus: oi, sa räägid eesti keelt!" kirjeldab Uku Aropi tõmmunahaline mänedžer Kristina Pärtelpoeg (22), kuidas tal pidevalt rassistlike kommentaaridega võidelda tuleb. Niipea, kui pagulasteema Eestis üles kerkis, sagenesid ka tema nahavärvi kohta käivad märkused.

Kristina sõnul peavad inimesed teda sageli väga enesekindlaks. Ta seletab, et enesekindlus ongi tekkinud sellest, et teda on nii palju mõnitatud.

"Kui olin noorem, vihkasidki inimesed mind ainult sellepärast, et olin teise nahavärviga, aga ma ei saa seda ju muuta," seletab Kristina. Ühel hetkel sai ta aru, et kui ennast ise armastad, polegi oluline, mida teised sinust arvavad.