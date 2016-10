8 fotot

Lady Gaga ja Taylor Kinney – ole viisakas ja hingestatud Kui fännid läksid ärevusse, et Lady Gaga sõrmest on kadunud kihlasõrmus, selgitas ta sotsiaalmeedias olukorda. Lauljatar tunnistas, et tema ja näitleja Taylor Kinney otsustasid suhtes aja maha võtta. "Oleme Tayloriga teineteist alati hingesugulasteks pidanud. Palun hoidke meile pöialt. Oleme täpselt nagu kõik inimesed ja armastame teineteist väga." (Vida Press)