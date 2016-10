Just Bryanite treener palus eestlasel hooaja kahel viimasel suurturniiril hoolealuste lihaste eest hoolitseda. "Tegelikult kutsus ta mind ka Aasiasse," räägib Tustit. "Dušan tahtis, et läheksin kohe pärast Rio de Janeiro olümpiat nendega kaasa, aga siis olid Gerdil veel võistlused ja mul ei olnud võimalik kuhugi minna."

Ameeriklastest kaksikvendade Bryanite CV on muljetavaldav. Nad on võitnud koguni 16 Grand Slam turniiri ja triumfeerinud 2012. aasta Londoni olümpial. Praegu harjutavad 38aastased sportlased serblase Dušan Vemići juhendamisel.

Seitse aastat tagasi maailma tenniseedetabelis 31. koha hõivanud Vemićiga on Tustitil juba ammu head suhted. "Varem töötas ta Novak Djokovici abitreeneri ja sparringupartnerina," lausub Tustit. "Praegu juhendab ta Bryaneid, kellel pole võistlustel kindlat füsioterapeuti."

Vemići pakkumise võttis Tustit vastu pikemalt mõtlemata. "Kui Dušan mulle helistas, siis ta ütles, et neil on võimalik lõpetada hooaeg maailma esinumbritena. Ajalooliselt vaadates ongi nad maailma parimad paarismängijad."

31. oktoobril sõidab Tustit Pariisi ja seejärel läheb ameeriklastega Londonisse ATP finaalturniirile. Tipptennis on Eesti füsioterapeudile tuttav valdkond, sest mõni aasta tagasi abistas ta Venemaa juurtega, kuid karjääri lõpus Kasahstani esindanud Ksenia Pervakki.

"Tean, kuhu ma lähen, midagi ootamatut ei tohiks seal olla," arutleb Tustit. "Keeruline on öelda, kui palju mu töö erineb, kui ühe sportlase asemel on kaks. Tennisistid on vahel päris nõudlikud. Samas tean, et ka kergejõustikus on naised oluliselt nõudlikumad kui mehed. Eks nüüd sõltub tööhulk sellest, kas neil on mingisuguseid probleeme või muresid."

Äsja Jordaaniast Surnumere äärest puhkuselt naasnud Tustit on heas vormis ja uuteks väljakutseteks valmis. "Päris kaua ootasin aega, kui saaks teha pausi, et ei peaks paar nädalat mõtlema, kuidas kedagi ravida," lausub ta.

Tustitile on küllaltki sageli ahvatlevaid tööpakkumisi tehtud. Näiteks maailma tippkergejõustiklastest on teda soodsa lepinguga meelitanud norralasest kahekordne odaviske olümpiavõitja Andreas Thorkildsen.

Möödunud talvelgi sai Tustit kergejõustikuringkonnast korraliku tööpakkumise. "Arvan, et see on siiani jõus," sõnab ta. "Ettepaneku tegi ühe riigi olümpiakomitee, kuid ma ei tohi täpsemalt öelda, kust see tuli."

Jätkab Kanteri abilisena

Eestis on Tustiti headest oskustest kõige rohkem huvitatud Kanter. "Kogu selle aja, kui olen kergejõustikuga kokku puutunud, on Gerd olnud ainus, kes on tegutsenud selle huvides, et ma siia jääksin. Teistel on olnud vaid mure, et ma ära ei läheks, aga ühtegi otsest pakkumist ei tehta."