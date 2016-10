"Salatoimikutes" maailmakuulsaks saanud Gillian Anderson tunnistas intervjuus ajakirjale Harper's Bazaar, et ta ei mõista seksisümboliks olemist.

Dana Scully roll tegi Gillian Andersoni maailmakuulsaks (©20thCentFox/Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

47-aastane Anderson tunnistas, et mõnikord ei mõtle ta üldse vanemaks saamisele. Sellistele perioodidele järgnevad ajad, kus ta tunneb end vana ja inetuna. Näitlejanna tundub sellest ometi kergesti üle saavat.

Gillian Anderson (Frederick M. Brown)

"Magan end välja ja see läheb meelest või hoopis otsustan, et mul on ükskõik," kinnitas ta.

Gilliani sõnul on ta praegu üsna kindel, et ei lase ilulõikusi teha, kuid see võib mõne aasta pärast muutuda. "Olen edev naine. Räägime uuesti kümne aasta pärast. Tõenäoliselt on ka kirurgid selleks ajaks midagi uut ja leebemat leiutanud."