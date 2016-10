Londoni politsei hakkas uurima 14. oktoobri öösel Londonis Briti parlamendihoones aset leidnud vägistamist.

Politsei võttis kahtlusalusena vahi alla 23aastase Sam Armstrongi, kes töötab konservatiivist parlamendiliikme Craig Mackinlay abina.

Ta pruukis koos oma külalistega neljapäeva õhtul lordide koja terrassil ohtralt alkoholi.

Sealt läks ta koos külaliste seas olnud naisega Craig Mackinlay kabinetti ja vägistas ta. Meedia andmetel käisid hommikul kuus politseinikku sündmuskohal asitõendeid kogumas.

Kahtlusalune vabastati kautsjoni vastu. Tema ülekuulamine on jaanuari keskel. Briti meedia rõhutab, et see on esimene vägistamisjuhtum Briti parlamendihoones.