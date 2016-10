Alates 7. oktoobrist on vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump pidanud tõrjuma üha uusi süüdistusi, kuidas ta on aastaid tagasi naistest solvavalt kõnelnud või neid seksuaalselt ahistanuid.

Donald Trump peavad Eesti aja järgi homme varahommikul maha viimase kolmanda televäitluse. Selle eel andis telekanalile CNN intervjuu Donald Trumpi abikaasa Melania Trump , kes kinnitas, et tema mees on tõeline džentelmen.

Pärast video nägemist pöördus osa mainekatest vabariiklaste poliitikutest temast ära. Hiljem ilmus välja ka mitu naist, kes väitsid, et Donald Trump oli neid käperdanud või suudelnud.

Viimane palus oma kõnepruugi eest vabandust. Mis aga puutub käperdamissüüdistustesse, siis kinnitas ta, et see on Hillary Clintoni ja tema meedialiitlaste käivitatud laimukampaania.

Donald Trump ründas jõuliselt Hillary Clintoni abikaasat Bill Clintonit, kes pidas armukesi ja vägistas neid. Hillary Clinton aga suhtus Donald Trumpi sõnul mehe tegudesse soosivalt ja süüdistas hoopis vallutatud naisi.

Clinton juhib seitsme protsendipunktiga

Donald Trumpi rünnakust Bill Clintoni vastu polnud paraku suurt abi. Kui uskuda avaliku arvamuse küsitluste tulemusi, siis oli portaali realclearpolitics.com andmetel eilse seisuga

Hillary Clintonil üpris veenev ülekaal. Tema poolt annaks praegu hääle 48,9% ja Donald Trumpi poolt 41,9% valijatest.

Donald Trump ja tema meeskond usuvad, et kõik ei ole veel siiski kadunud. Seetõttu saadeti viimase televäitluse eel tulle Donald Trumpi (70) kaunis abikaasa Melania Trump (46), kes andis koduseinte vahel pooletunnise intervjuu telekanali CNN ajakirjanikule Anderson Cooperile.

Melania Trump võttis mehe oma kaitse alla. Ta rõhutas, et abikaasa pole üldse selline, nagu teda on viimasel paaril nädalal üritatud ajakirjanduses näidata.

Küsimusele, kas ta usub, et tema mees on naisi kehaliselt rünnanud, vastas Melania Trump: "Ei. Ta on džentelmen. Ta on kena, õrn ja abivalmis. Ta on paljusid naisi aidanud."

Melania Trump süüdistas laimukampaania puhkemises kõmureporter Billy Bushi, kes ärgitas skandaalsel videol Donald Trumpi naistest labaselt kõnelema ehk teisisõnu poistejuttu ajama.

Ta lisas, et teismelised poisid kasutavad jõu näitamiseks tüdrukutest rääkimisel ebatsensuurseid sõnu.

"Ta (Donald Trump) ei räägiks avalikkuses mitte iialgi midagi naisi solvavat," kinnitas Melania Trump.

Väärib tähelepanu, et Billy Bushi käitumise mõistis hukka ka tema tööandja telekanal NBC.

Vahetult pärast salaja lindistatud vana video avalikustamist saadeti ta sundpuhkusele. Esmaspäeval tuli aga teade, et NBC otsustas Billy Bushi vallandada.

Süüdistas meediat ebaaususes ja julmuses

Melania Trump süüdistas intervjuus CNNile ka poliitikaajakirjandust, mis ei ole temast veel tõele vastavat artiklit kirjutanud.

"Ma ei oodanud, et meedia on nii ebaaus ja julm. Ma ei oodanud seda," nentis Melania Trump.

Kui Donald Trump peaks tõepoolest USA presidendiks valitama, siis saab Sloveeniast pärit Melania Trumpist esileedi. Ta on oma võimaliku rolli USA esileedina juba ammu läbi mõelnud.

"Ma oleks väga traditsiooniline. Nagu Betty Ford või Jackie Kennedy," ütles ta juba 17 aastat tagasi ajalehele The New York Times ehk kuus aastat enne Donald Trumpiga abiellumist.

Pornolegend valab õli tulle

Larry Flint (Vida Press)

USA presidendivalimiskampaaniasse sekkus pornolegend, erootikaajakirja Hustler asutaja Larry Flint (73, pildil). Ta iseloomustas vabariiklase Donald Trumpi suhtumist naistesse pettumust valmistava ja arusaamatuna.

Larry Flint rõhutas, et selline suhtumine ei sobi mehele, kes soovib saada presidendiks.