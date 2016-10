Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli (62) jõupingutused kutsuda Venemaa president Vladimir Putin tänaseks Berliini kandsid vilja.

Saksamaa valitsuse pressiesindaja Steffen Seibert teatas eile, et Merkel kutsus peale Putini Berliini ka Ukraina presidendi Petro Porošenko ja Prantsusmaa presidendi Francois Hollande’i. See on nõndanimetatud Normandia formaadis tippkohtumine: sama nelik kohtus esimest korda põgusalt 6. juunil 2014 Normandias, kus tähistati Teises maailmasõjas otsustava pöörde toonud dessandi 70. aastapäeva. Porošenko ei olnud siis veel täieõiguslik riigipea, sest ta andis ametivande päev hiljem 7. juunil.

Teist korda kohtus sama nelik 17. oktoobril 2014 Põhja-Itaalias Milanos ja kolmas kord mullu 11.–12. veebruaril Minskis, kus pingeline kõnelustemaraton kestis lausa 17 tundi järjest ja kõneluste tulemusena sündis 13 punktist koosnev kokkulepe, mis pidi tooma Ida-Ukrainasse rahu. Paraku on selle täitmine takerdunud.