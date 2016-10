Nagu ka Meistrite liiga kvalifikatsiooni kodumängus Bakken Bearsiga, hakkasid tartlased mängima alles siis, kui vastastel oli paras vahe sisse tehtud. Kuueminutilise mängu järel näitas tabloo 4:17, kümmekond minutit hiljem aga juba 32:32. On teada, et igasugune tagaajamine võtab kõvasti jõudu ja energiat. Mängualguse "äraandmises" suudeti oma korvi all taas mitmel korral pall kaotada, nii et deja vu Bakkeni mänguga oli täielik. Ja teise poolaja alguses lasti uuesti sisse kahekohaline vahe selleks, et seda uuesti tagasi hakata mängima...

3. Kui kaua praegu rivis olevad mängijad niimoodi jaksavad?

Tartu mängis kolmandat kohtumist järjest sisuliselt seitsmekesi. Venky Jois ja Kristen Meister tegid küll sooja, kuid mängus ei osalenud. Sama kehtib ka uue täienduse Forrest Robinsoni kohta. Eelmisel nädalal suudeti lohakaks muutunud BC Kalev/Cramot niimoodi võita, samuti samamoodi hõredat Pärnut, aga edasi? Loodetavasti saab Robinsonist asja, ent kui Joisi põlvest ei võtnud valu ka eile tehtud süst, siis kas temaga on kõik läbi?

4. Kes oli Tartu parim mängija?

Janar Talts. Tartu kogenuima mängija vorm paraneb selgelt, ta kerkis täna juba 18 punktiga omade resultatiivseimaks.

5. Mida peab Tartu edasist silmas pidades parandama?

Teravust võiks mängus olla veidi rohkem. Tartu mäng baseerub päris ohtratel kolmepunktivisetel - tundus, et meestele oli antud korraldus igal võimalikul juhul peale pommitada. Eile oli protsent hea ja see oli õigustatud. Aga kui visked ei taba sama hästi?

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Tartu peatreener Gert Kullamäe: "Nii valus, kui seda ka pole tunnistada, vääris vastane võitu rohkem. Meie lõpp oli halb, aga see oli kui terve mängu iseloomustuseks. Mängu algus läks käest, kolmanda veerandi algus läks käest. Ja kui järele tulime, oli kõrvalt vaadates kogu aeg tunne, et see on punnitatud tagasitulek. Täna olid kõik asjaolud meie vastu, isegi kohtunikud."

Tartu mängija Janar Talts: "(Vastaste viimasest rünnakust) Pete oli hea, tõstis mu üles. Minu viga." Tartu on juba mitu korda andnud alustuseks vastasele edu sisse. Milles asi? "Et rahval huvitavam oleks (muigas kibedalt). Meelega me seda ju ei tee. Kaitses oli suhtlemisvigu, rünnakul jäime vahelduva mees-mehe ja maa-ala kaitse vastu jänni. Teisel poolajal hakkasid visked paremini minema, kuid lõpp kehv, kõik kehv. Mis ikka, tuleb edasi punnitada."

7. Mis saab edasi?