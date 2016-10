Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) jättis ametipensionist ilma politseiniku, kes oli tulnud president Toomas Hendrik Ilvese Ärma talu valvama alkoholijoobe nähtudega.

Põhja prefekt Kristian Jaani kommenteeris Ärma talu valvanud politseiniku vallandamist: " Riigikohtu lahend on lõplik ning kuigi kahes kohtuastmes loeti alkoholi tarvitanuna töökohal viibinud ametniku vabastamise otsus põhjendatuks, asus riigikohus teisele seisukohale. Presidendi kodu kaitse on tähtis ja väärikas ülesanne ning inimesed, kes seda tööd teevad, peavad oma rolli mõistma. Riskid, mis kaasnevad alkoholi tarvitamisega tööle asumise eel, ei ole ainult seotud PPA või presidendi mainega, vaid inimeste eludega. Kaitstava isiku kodu või mistahes muu inimese turvalisuse tagamisel peab politseinik olema valmis reageerima ohtudele ja vajadusel kasutama tulirelva. On lubamatu asuda selle ülesande täitmisele alkoholi tarvitanuna."

PPA vabastas politseiniku ametist, kuna enne vahetuse algust tuvastati tal indikaatorivahendi abil alkoholijoove. Rohkem kui 30 aasta laitmatult teenistuses olnud politseinik jäi ilma ametipensionist.

Riigikohtu hinnangul rikkus PPA protseduurireegleid ja oli laitmatu teenistuskäiguga töötaja vastu liiga karm. Seetõttu määras riigikogus mehele 15 000 euro suuruse hüvitise.