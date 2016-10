Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu tellis OÜ Ermamaa projektimenetlemise auditi konsultatsioonifirmalt KPMG Baltics OÜ. Auditi valmimise tähtaeg on 2.november 2016.

Auditi eesmärgiks on saada sõltumatu osapoole hinnang küsimustele, kas nimetatud projekti menetlemisel on EAS käitunud vastavalt kehtinud reeglitele ning kas EAS on protsessi käigus jälginud toetuse saajate võrdse kohtlemise printsiipe.

Tuginedes auditi tulemustele võtab EASi nõukogu antud teemal seisukoha 2. novembril toimuval nõukogu koosolekul.

EAS teatas möödunud nädalal, et nõuab Toomas Hendrik Ilvesele kuuluvalt OÜ Ermamaa tagasi kümnendiku 2006. aastal antud toetusest ehk 19 000 eurot.

Toetus kulus Ärma talu taastamiseks. President Ilves ja tema tolleaegne abikaasa Evelin lubasid Ärmal avada turismitalu, kuid seda ei juhtunud.