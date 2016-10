Selle sama elulise tulemuse pärast nad kõik pingutavadki ja kool toimib koostööpõhimõttel. „Meil on tugev meeskond ja ma loodan, et nemad tunnevad ka seda (õpetajad ja lapsevanemad – A.N.). Kool võtab alati vastu kõik lapsevanemad ja teeb nendega igakülgset koostööd. „Meil on uksed alati lahti, kui lapsevanemad soovivad tundi vaatama tulla, siis pakume seda võimalust,“ selgitab ta, kuid lisab, et viit vanemat korraga tundi vaatlema lasta on lihtsalt ebamõistlik ja ka kontrolltöö jälgimine ei ole ehk kõige põnevam. „Me räägime kogu aeg, et meil on vaja partnerlust – vanemate, laste ja õpetajatega,“

„Suhtumine peab olema!“ ütleb Gridneva konkreetselt, kuid tunnistab, et sobivat õpetajat on väga raske leida. „Mõnikord me isegi pakume, aga õpetajad, kes meie koolis ei tööta, et taha siia tulla. Nad ütlevad, et siin on vaja pingutada,“ on ta natukene kurb.

„Liiga noorel õpetajal on ka raske meie koolis, sest vanemad ka katsetavad kuidas õpetaja töötab,“ selgitab, miks on õpetajaid raske leida. „Õpetaja peab oleme vanematega enesekindel. Mõnikord on lapsevanem ärimees, kes on ka enesekindel, temaga on vaja suhelda ja öelda, kui midagi on halvasti,“ toob ta näite, kuid täpsustab, et kedagi ei tohi süüdistada, vaid sellistes olukordades tulebki hakata üheskoos tööle, et lahendus leida.

Gridneva rõhutab veelkord, et kõige olulisem on koostöö. „Me tahame olla vanematega ausad. Mitte, et meie koolis on õppemaks ja sellepärast on hinded head.“

Mis teeb aga ühest õpetajast hea õpetaja?

„Heast õpetajast teeb hea õpetaja see, et tema töö on tema valik, sest see töö väga-väga meeldib, mitte sellepärast, et see on hea kool või hea palk. See on tema kirg!“ räägib ta ise särasilmselt.

„Ma arvan, et kui inimene sees ei ole natukene õpetajat, ükskõik kas tal on magistrikraad või mitte, siis ei sobi ta õpetajaks,“ on ta veendunud. „Ja muidugi armastus laste vastu! Kui lapsi ei armasta, kuidas on üldse võimalik koolis töötada?“ lisab ta.

Lõppkokkuvõttes on tegemist ikkagi täiesti tavaliste lastega, keda armastusega õpetatakse. Kõrged tulemused edetabelis ei ole aga kingitus, vaid tehtud töö vili. „See ei ole kingitud, see on meile ka mingisugune tulemus tehtud töö eest,“ sõnas naine. „See on tore ja me püüame, aga ka vastutus on suurem,“ tunnistab ta, et tegemist ei ole meelakkumisega.