Mehe välja lülitatud mobiiltelefon on lähedased teinud äärmiselt murelikuks ning nii pöördusid nad abi saamiseks politsei poole. Jõgeva piirkonnavanem Jana Õim ütles, et mehele tehtud taustauuring annab alust arvata, et ta pole niisama mõneks ajaks kodust eemale jäänud, vaid tema elu võib päriselt olla ohus.

„Seni kogutud andmed kirjeldavad, et teatud ajal ja teatud ulatuses võib Tiidul esineda riskikäitumist. Me teeme endast oleneva, et selgitada, kus ta on ning kas ta vajab politsei abi. Näiteks praegu on politsei mehe kodukandis, kus patrullitakse ümberkaudsetel teedel leidmaks mõndki märki, mis Tiidu liikumissuunda selgitaks. Samuti oleme uurinud Tiidu sõpradelt ja tuttavatelt, kas nad on mehega pärast nädalavahetust kokku puutunud ning kuhu võinuks ta nõnda ootamatult minna. Praegu veel häid uudised ei ole, kuid jätkame asjaolude selgitamist ja mehe otsimist,“ selgitas Õim.